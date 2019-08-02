Даже Бузова кричит. "Авангард" представил форму на межсезонье

Официальный Youtube-канал "Авангарда" опубликовал новое видео. Омичи представили новую форму на межсезонье. Главенствующим элементом дизайна комплектов является стилизованная буква "А" на игровых свитерах.

На видео показано, как главный тренер команды Боб Хартли вручает новую форму игрокам. Хоккеисты были рады, что отправятся на предсезонный турнир в Сочи. Монтажер наложил звук из песни Kirin J Callinan – Big Enough (в этой композиции ковбой кричит в небе – прим. "СЭ"). Крик также присутствует на кадрах с известной фанаткой "Авангарда", певицей Ольгой Бузовой.

"Болельщики! Слоган нашего межсезонья звучит так: "Дадим шума?" Присоединяйтесь к нашему флешмобу, выкладывайте фото и видео, где вы показываете, как рады наступлению нового сезона! Лучшие кадры попадут в нашу большую финальную нарезку, и о том, как вы болеете за "Авангард", узнают все!" – написано в сообщении пресс-службы "Авангарда".

Первый матч в новой форме "ястребы" проведут 3 августа на турнире в Сочи против "Локомотива".