"Даю ему русские права…". Что было с Шумаковым за превышение скорости в США

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о скандальном уходе из ЦСКА, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.

– Боялись ли вы чего-то в Америке? Случайно нарушить закон, например.

– Бояться – не боялся. Но был один разочек – поехал в аэропорт в Нью-Йорк, маленько превышаю скорость. И тут мне в стекло заднее фонарем светят. Понять ничего не могу. И не видно ничего – никаких мигалок. Я чуть-чуть еще педальку нажал, смотрю – мигалки, сирена воет. Остановился. А я один ехал. Даю ему русские права. Он сразу на меня так посмотрел… Я ему еще сказал, что я вообще не "спикаю". Беру телефон, звоню Самсонову, говорю: "Самсон, скажи ему что-нибудь". Полицейский на меня посмотрел, права в машину кинул и сказал: "Гуд найт". Типа – езжай. А так прикиньте – в каталажку бы забрали. Там же вообще с этим строго. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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