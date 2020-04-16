Давыдов считает, что потеря Сорокина и Капризова не сильно скажется на игре ЦСКА

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что ЦСКА справится с отъездом Ильи Сорокина и Кирилла Капризова в НХЛ. По мнению специалиста, красно-синие по-прежнему будут претендовать на победу в Кубке Гагарина.

— Отъезд игроков в НХЛ — традиционная проблема, но думаю, что потеря Сорокина и Капризова не сильно скажется на игре ЦСКА, — цитируют «Известия» Давыдова. — Конечно, жалко терять таких хороших хоккеистов, но не скажу, что без них армейцы станут другой командой. У них и так была достаточно широкая обойма игроков высокого уровня, плюс наверняка есть талантливые ребята в Высшей лиге и молодежной команде. Поэтому ЦСКА по-прежнему будет претендовать на Кубок Гагарина и в следующем сезоне.