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Давид Томашек стал игроком «Амура»

12:01
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Чешский нападающий Давид Томашек стал игроком «Амура», информирует пресс-служба клуба.

Последний сезон в «Спарте» стал для 25-летнего Томашека самым результативным в карьере. В 61 матче чемпионата экстралиги-2020/21 он набрал 52 (23+29) очка при показателе полезности «+11».

Томашек регулярно привлекался к играм основной сборной Чехии, выступал на Евротурах и чемпионатах мира. Всего провел 45 матча, забросил 8 шайб и отдал 10 голевых передач.

Перед стартом предстоящего чемпионата мира входил в расширенный состав сборной Чехии, провел ряд выставочных матчей.

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