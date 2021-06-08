Чешский нападающий Давид Томашек стал игроком «Амура», информирует пресс-служба клуба.

Последний сезон в «Спарте» стал для 25-летнего Томашека самым результативным в карьере. В 61 матче чемпионата экстралиги-2020/21 он набрал 52 (23+29) очка при показателе полезности «+11».

Томашек регулярно привлекался к играм основной сборной Чехии, выступал на Евротурах и чемпионатах мира. Всего провел 45 матча, забросил 8 шайб и отдал 10 голевых передач.

Перед стартом предстоящего чемпионата мира входил в расширенный состав сборной Чехии, провел ряд выставочных матчей.