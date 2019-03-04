Давид Рундблад: "Мы не поддались панике. И перевернули игру"

Защитник СКА Давид Рундблад поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (3:2 ОТ) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии – 2-2.

– Трудно вспомнить настолько же важные голы в моей карьере. Приятные чувства от этой шайбы. Здорово, что мы добились хорошей командной победы."Спартак" – очень хорошая команда. Забили нам в большинстве. Потом сравняли. Нам нужно было не поддаваться панике. Это удалось сделать. И перевернуть игру – тоже. Воробьев просил фокусироваться на своей игре. Мы это выполнили. Хелльберг здорово сыграл. Две пропущенные шайбы – там было два великолепных броска. Его трудно винить. (Игорь Еронко)

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