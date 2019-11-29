Даугавиньш рассказал, на что может претендовать «Спартак» в этом сезоне

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш рассказал об ожиданиях на сезон.

— На что в этом сезоне может претендовать «Спартак» в КХЛ? Кубок Гагарина, скорее всего, выиграет ЦСКА.

— Посмотрим. В этом году лига стала поинтересней: каждый обыгрывает каждого. Плей-офф в этом сезоне должен получиться более непредсказуемым. Все знают, что ЦСКА — хорошая команда, в прошлом году они это доказали. На сегодня их состав особо не изменился, но выигрывать два года подряд — тяжело. У них уже было четыре поражения подряд, даже не помню, когда такое случалось — восемь лет назад? Трудно выходить, когда у тебя чемпионская нашивка — все команды уже по-другому настраиваются против тебя.

— Серии, которые проводит сейчас «Спартак», всех поражают. Почему вы легко побеждаете СКА, но проигрываете, допустим, «Амуру»?

— Наверное, все идет из головы. То, что настроиться на команду, которая ниже тебя в таблице, сложнее — неправда. Трудно играть, когда ты номер один. Если выходишь против команды, которая сильнее тебя, просто ждешь свои моменты: раза четыре в атаку сбегал, забил. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

Полное интервью Каспарса Даугавиньша — здесь.