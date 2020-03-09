Дастин Бойд: «Счет в серии не отражает реальной силы «Металлурга»

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд подвел итоги первого раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга». Казахстанская команда вышла во второй раунд, победив 4-1 в серии.

— Хорошая серия, мы почти во всех матчах сыграли строго по плану, не отходя от своего хоккея, — цитирует Бойда официальный сайт НХЛ. — Это было сложно, не нужно смотреть на счет 4-1, он не отражает реальной силы соперника, а «Металлург» — очень мощная команда, у которой в составе много талантливых хоккеистов, бьющихся до конца. Сегодня две быстрые шайбы нас немного расслабили, но соперник быстро привел в чувство.

Какой матч серии был самым сложным? Да каждый из них, причем каждый по-своему. Первый матч всегда сложный, важно начать с победы. Во втором они нас полностью переиграли и были сильнее. Скажу, что очень важной была победа на их льду в овертайме. Победи они тогда — неизвестно, как бы решилась судьба нашей пары.