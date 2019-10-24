Даррен Дитц: «Мне нравится Black Star, знаю песню «Холостяк»

Капитан «Барыса» Даррен Дитц после победы над минским «Динамо» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился мнением об атмосфере на «Минск-Арене».

— Если брать в целом, Минск отличный город, мне нравится сюда приезжать, — цитирует капитана Дитца «Страница хоккея Беларуси». — Здесь большая арена, громкие болельщики и хорошая атмосфера на протяжении всего матча.

К сожалению, выйти погулять не получилось: мы прилетели вчера ночью, и у нас не было достаточно времени для этого. Команда останется в Минске ещё на одну ночь, поэтому утром будет немного времени перед отъездом в Ярославль.

— В коридоре сейчас отчетливо слышна русская музыка, как относитесь к такому подбору исполнителей в плейлисте?

— Ох, да, я люблю слушать русскую музыку! Это отлично помогает мне учить язык. Какие группы я слушаю чаще всего? Мне нравится Black Star Mafia. Например, я знаю песню «Холостяк», это как раз она сейчас и играет.

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