Даррен Дитц - лучший защитник прошедшего сезона КХЛ

Защитник "Барыса" Даррен Дитц признан лучшим игроком своего амплуа в прошедшем сезоне КХЛ.

25-летний казахстанец канадского происхождения стал лучшим бомбардиром команды в регулярке, набрав 53 (15+38) очка, а также стал лидером в плей-офф (4 (3+1) очка).

Церемония вручения личных наград по итогам сезона-2018/19 проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.