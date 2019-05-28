Даррен Дитц - лучший защитник прошедшего сезона КХЛ

Защитник "Барыса" Даррен Дитц признан лучшим игроком своего амплуа в прошедшем сезоне КХЛ.
25-летний казахстанец канадского происхождения стал лучшим бомбардиром команды в регулярке, набрав 53 (15+38) очка, а также стал лидером в плей-офф (4 (3+1) очка).
Церемония вручения личных наград по итогам сезона-2018/19 проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.
Лучший бомбардир @AstanaBarys в регулярке и лидер в плей-офф. Даррен Диц – лучший защитник КХЛ сезона 2018/2019! #KHLAwards pic.twitter.com/dpgQ9cpGW2— КХЛ (@khl) 28 мая 2019 г.
Загрузка...