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Даррен Диц перешел в минское «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, защитник Даррен Диц подписал контракт с минским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 31-летним защитником рассчитано на один сезон.

Сезон-2024/25 Диц начинал в «Авангарде», а завершил в «Автомобилисте». В прошедшем сезоне всего он провел 56 матчей и набрал 14 (1+13) очков.

В КХЛ хоккеист также играл за «Барыс» и ЦСКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023). Всего в КХЛ на счету Дица 484 матча и 243 (88+155) очка.

Источник: https://t.me/hcdinamoby/47233
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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Даррен Диц
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1 Металлург Мг 12 9 3 19
2 Нефтехимик 12 7 5 16
3 Ак Барс 12 7 5 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Барыс 11 6 5 12
6 Автомобилист 11 5 6 12
7 Трактор 10 5 5 10
8 Авангард 10 5 5 10
9 Амур 10 4 6 9
10 Сибирь 11 3 8 8
11 Адмирал 10 3 7 8
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1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
3 Торпедо НН 10 7 3 14
4 СКА 9 7 2 14
5 Шанхай Дрэгонс 8 6 2 12
6 Спартак 11 5 6 11
7 Динамо М 12 5 7 11
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2.10 16:30 Авангард – Лада 4 : 1
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2.10 17:00 Автомобилист – Амур 3 : 0
2.10 19:00 Нефтехимик – Барыс 4 : 5 ОТ
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