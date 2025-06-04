Даррен Диц перешел в минское «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, защитник Даррен Диц подписал контракт с минским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 31-летним защитником рассчитано на один сезон.

Сезон-2024/25 Диц начинал в «Авангарде», а завершил в «Автомобилисте». В прошедшем сезоне всего он провел 56 матчей и набрал 14 (1+13) очков.

В КХЛ хоккеист также играл за «Барыс» и ЦСКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023). Всего в КХЛ на счету Дица 484 матча и 243 (88+155) очка.