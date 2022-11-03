Данис Зарипов сыграет сегодня за «Ак Барс» впервые с 16 октября

Нападающий Данис Зарипов сыграет сегодня за «Ак Барс» впервые с 16 октября. Также в состав возвращается нападающий Никита Дыняк, пропустивший из-за болезни три последних матча.

Александр Радулов сыграет в тройке с Вадимом Шипачевым и Станиславом Галиевым.

«Ак Барс» 3 ноября сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.