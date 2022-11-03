Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:08

Данис Зарипов сыграет сегодня за «Ак Барс» впервые с 16 октября

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий Данис Зарипов сыграет сегодня за «Ак Барс» впервые с 16 октября. Также в состав возвращается нападающий Никита Дыняк, пропустивший из-за болезни три последних матча.

Александр Радулов сыграет в тройке с Вадимом Шипачевым и Станиславом Галиевым.

«Ак Барс» 3 ноября сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Полезен ли кофе перед тренировкой. Мнение фитнес-тренера
Сборная в Таджикистане, интервью Божовича и «Ростов» — «Динамо». Рабинер — о хайлайтах недели
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Опрос генменеджеров КХЛ: Николаев — лучший вратарь КХЛ

Две трети генменеджеров КХЛ выступают за расширение лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 26 24 2 49
2 ЦСКА 24 17 7 37
3 Динамо М 26 16 10 36
4 Локомотив 24 15 9 33
5 Торпедо 25 15 10 31
6 Витязь 25 11 14 28
7 Спартак 26 11 15 27
8 Динамо Мн 26 11 15 26
9 Северсталь 25 9 16 23
10 Куньлунь 27 9 18 21
11 Сочи 23 3 20 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 25 17 8 37
2 Сал. Юлаев 24 15 9 34
3 Автомобилист 24 15 9 31
4 Сибирь 26 14 12 30
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Авангард 25 11 14 25
7 Барыс 26 12 14 25
8 Трактор 26 11 15 25
9 Ак Барс 24 10 14 24
10 Амур 24 8 16 20
11 Нефтехимик 24 9 15 19
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 16:30
Авангард – Сибирь
 - : -
3.11 16:30
Барыс – Адмирал
 - : -
3.11 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
3.11 19:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
3.11 19:00
Нефтехимик – ЦСКА
 - : -
3.11 19:30
Локомотив – Металлург
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости