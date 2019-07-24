13:57 | Хоккей — КХЛ

Данис Зарипов - об интервью с Панариным: "Живу в России и меня все устраивает"

0
Обсудить

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов​ прокомментировал интервью российского нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина​. 38-летний спортсмен признался, что ему хорошо живется в России.

 
Алиса Знарок и Артемий Панарин."Алиса не повелась ни на какой Нью-Йорк". Откровенное интервью Панарина

– Вы слышали интервью Артемия Панарина? Что думаете? Меня поразило, как многие эксперты с готовностью осудили Артемия. Мол, да что он может понимать, да он ни в чем не разбирается.

– Откуда они могут знать, разбирается он или нет? Возможно, Артемий изучает массу информации, постоянно следит за новостями, анализирует.

– Так вы что думаете?

– Думаю, что Панарин имеет право на то, чтобы высказывать свою точку зрения.

– Это понятно.

– Я живу в России и меня все устраивает. Играю в хоккей. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью с Зариповым читайте – здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ