Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью «СЭ» прокомментировал санкции ВАДА в отношении российского спорта. По его словам, это решение носит политизированный характер.

— Сложно это все комментировать. Здесь высокополитический момент, — сказал Зарипов. — Нам, простым спортсменам, не понять, что там происходит на самом деле. Каким образом они приняли это решение? Россия — крупная держава. В спортивном мире наша страна — одна из лучших. Мы всегда боремся за большое количество золотых медалей. Раз они так решили, наверное, у них были какие-то весомые аргументы, о которых мне неизвестно. Но, конечно, это очень жестко. (Алена Гребенькова)

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