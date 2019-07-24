Данис Зарипов: "Многие люди радовались, что у меня нашли допинг"

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов​ отметил, что многие люди радовались, когда у него обнаружили допинг.

Летом 2017-го стало известно о том, что 38-летний Зарипов сдал положительную допинг-пробу. Хоккеист получил дисквалификацию до 22 мая 2019-го и подал апелляцию. Позже Международная федерация хоккея сократила срок отстранения до шести месяцев.

– Совсем недавно вы были в центре допингового скандала, который, к счастью, закончился хорошо. Чему научила вас эта история?

– Тому, что теперь надо трижды проверять вообще все, что ты употребляешь. Даже в обыкновенном чае с ромашкой могут быть запрещенные препараты, о которых ты раньше не слышал. Контроль у меня теперь значительно сильней.

– Хоть раз слышали: "Его поймали, он виноват, так как употреблял допинг".

– Да. Я захожу в интернет, читаю комментарии. Видел, что многие люди радовались тому, что у меня случилось.

– Злились?

– Нет, зачем? У каждого есть право на свое мнение Но в глаза мне никто ничего не говорил никогда. Наоборот, поддерживали со всех сторон, помогали. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью с Зариповым читайте – здесь