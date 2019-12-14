Данис Зарипов: «Конечно, у меня есть мечта сыграть со своим сыном в официальном матче»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью «СЭ» рассказал, что мечтает сыграть со своим сыном в официальном матче. Он признался, что был изумлен недавним буллитом своего сына, исполненным с необычным финтом.

— Сергей Мозякин говорил о мечте сыграть вместе с сыном в официальном матче. У вас такая есть?

— Конечно же, есть. Такая мечта есть у каждого хоккеиста, у которого подрастает сын.

— Евгений Кузнецов сказал, что не хотел бы, чтобы его сын шел в хоккей — ведь пробивается один из тысячи. У вас нет такого опасения?

— Он у меня уже давно занимается хоккеем, опасаться мне уже нечего. Другой вопрос, будет ли он профессиональным хоккеистом. Самое главное для меня — Артур посвятил детство хоккею, был занят хорошим делом. Вырос здоровым и крепким молодым человеком.

— Недавно он забил буллит при помощи необычного финта. Признаетесь, вы научили?

— Нет, я позвонил ему сразу же, как увидел. «Как ты так сделал? Тренировал? Продумывал?». На что он мне ответил, что просто решил попробовать по ходу, и все получилось. Но, если честно, я был в шоке после увиденного. Никогда сам такого не пробовал и пробовать даже не собираюсь (смеется). (Алена Гребенькова)

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