Данис Зарипов: «Конечно, у меня есть мечта сыграть со своим сыном в официальном матче»
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью «СЭ» рассказал, что мечтает сыграть со своим сыном в официальном матче. Он признался, что был изумлен недавним буллитом своего сына, исполненным с необычным финтом.
— Сергей Мозякин говорил о мечте сыграть вместе с сыном в официальном матче. У вас такая есть?
— Конечно же, есть. Такая мечта есть у каждого хоккеиста, у которого подрастает сын.
— Евгений Кузнецов сказал, что не хотел бы, чтобы его сын шел в хоккей — ведь пробивается один из тысячи. У вас нет такого опасения?
— Он у меня уже давно занимается хоккеем, опасаться мне уже нечего. Другой вопрос, будет ли он профессиональным хоккеистом. Самое главное для меня — Артур посвятил детство хоккею, был занят хорошим делом. Вырос здоровым и крепким молодым человеком.
— Недавно он забил буллит при помощи необычного финта. Признаетесь, вы научили?
— Нет, я позвонил ему сразу же, как увидел. «Как ты так сделал? Тренировал? Продумывал?». На что он мне ответил, что просто решил попробовать по ходу, и все получилось. Но, если честно, я был в шоке после увиденного. Никогда сам такого не пробовал и пробовать даже не собираюсь (смеется). (Алена Гребенькова)
Artur Zaripov of Midget Green with a goal of the year candidate! @TSN_Sports @TSN1200 @Sportsnet @HEOMidgetAAA pic.twitter.com/ysMDqRZmPz— CIH Academy (@CIHAcademy) November 18, 2019