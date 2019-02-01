Данис Зарипов: "Когда последний раз посещал балет? В матче против СКА"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов с юмором ответил на шуточный вопрос арбитра КХЛ Алексея Анисимова в передаче "У раздевалки", сообщает "Бизнес online". Во время четвертого матча финала КХЛ между "Металлургом" и СКА Зарипов, выступавший за "Магнитку", получил в третьем периоде удаление и в сердцах произнес "устроили балет, ...".

– Вы заядлый театрал, часто посещаете театр и балет. Скажите, когда вы в последний раз посещали какую-нибудь культурную программу? И не могли бы подсказать, в каком ряду сидели?

– Наверное, в последний раз это было в 2017 году, в Санкт-Петербурге, в третьем периоде четвертого матча против СКА, – Зарипов не растерялся. – Конечно же, это запоминающееся событие. Я вообще не представлял, что в штрафном боксе камера может быть. Это был финал, много эмоций, по-другому быть не могло. Мое мнение, что в таких играх такие удаления не даются. Я не видел там ничего такого. Но судья что-то увидел издалека и решил удалить. В таких играх это смех.