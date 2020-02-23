Данис Зарипов: «Когда играешь против таких команд, где-то есть момент недонастроя»

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов после победы над минским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба казанцев. Игра прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

38-летний Зарипов отметился заброшенной шайбой в игре с «Динамо».

«Что тут скажешь? Минск занимает последнее место, где-то у нас каких-то запредельных задач нет, — приводит слова Зарипова пресс-служба «Ак Барса». — В принципе, это классика жанра — когда играешь против таких команд, где-то есть момент недонастроя, это сказывается. Понятно, что все вышли, «Давай-давай», хотим. Но этого мало, надо еще мочь. Соответственно, сразу не смогли поразить ворота, сделать какой-то задел, и вот чем всё обернулось. Еще моя глупая ошибка — чересчур по-хитрому пытался сыграть, это привело к 0:1. Там уже было понятно, что любой их момент может обернуться завершением атаки. Ребята молодцы, постарались, ни к кому нет вопросов. Такие матчи — это классика жанра: как бы ты ни старался, шайба то перепрыгнет, то в конек попадет. Такие матчи — даже лучше перед плей-офф, чем какой-то огромный разрыв. Здесь и борьба, и интрига — нужно было вытащить из себя все детали, которые наработали за сезон. В третьем периоде все молодцы — сделали и почувствовали, что мы можем вытаскивать такие игры. Осталось только, наверное, не доводить до этого в следующий раз (смеется)».