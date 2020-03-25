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Данис Зарипов: «КХЛ приняла правильное решение»

16:28
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Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением об официальной отмене сезона в КХЛ по причине распространения коронавируса.

— Лига приняла правильное решение — в связи с происходящим по всему миру, в нашей стране: случаев заболевания коронавирусом в России хоть и немного, но они выявляются. — цитирует форварда официальный сайт клуба. — Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьёзными, масштабы распространения заболевания — более глобальными. Я считаю, всей хоккейной семьей мы должны отнестись к этому с большой ответственностью и пониманием, сохранять своих близких, а особенно пожилых людей, и помочь им в это тяжелое время.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19126.html

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