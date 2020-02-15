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Данис Зарипов: «Гол в большинстве перевернул все»

20:47
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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов подвел итоги победы над «Спартаком» (4:1). По его словам, третий период получился богатым на голы, а в моменте со своей шайбой он делал передачу на пятак.

— В целом, игра получилась интересной, на мой взгляд, -цитирует Зарипова сайт «Ак Барса». — У соперника хорошая команда, умеет использовать моменты — мы видели, как они в третьем периоде 4 на 4 разобрались. До этого обе команды мы хорошо действовали в обороне, вратари где-то помогли. Третий период получился ярким и богатым на голы. Я считаю, что гол в большинстве перевернул все, удачно смогли забить следующий практически сразу — на этом все было понятно.

— В моменте с вашим голом передачу делали?

— Да, делал прострел, шайба попала защитнику в ногу.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/18870.html

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