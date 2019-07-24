Данис Зарипов: "Думаю, что еще года два-три я смогу играть"

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов​ в интервью "СЭ" признался, что планирует еще поиграть два-три года.

Ранее стало известно, что 38-летний Зарипов продлил контракт на один сезон с "Ак Барсом".

– Если честно, я думал, что летом, когда не было контракта, вы завершите карьеру. Да и какой смысл в этих сборах, утренних раскатках, полетах в Хабаровск? У вас ведь все и так есть.

– Пока даже таких мыслей нет. Мне очень нравится заниматься любимым делом, я получаю удовольствие. Да и мне доверяют, ждут результата. Ни один хоккеист не откажется от такого.

– А еще можно поспать целый день и вообще из дома не выходить.

– Впереди еще половина жизни. Успею и выспаться, и наработаться, и время с семьей провести. Думаю, что еще года два-три я смогу играть.

– Вот это бомба! Вы же на матче звезд в Казани только про год говорили.

– Я вообще хотел заключить контракт с клубом на два сезона, но так получилось, что мы пришли к годичному соглашению. Что же, это для меня будет стимул для работы. Буду стремиться к новому контракту. (Алексей Шевченко)

В сезоне 2018/19 КХЛ​ 38-летний Зарипов провел за "Ак Барс" 51 матч и набрал 34 (9+25) балла за результативность при показателе полезности "+7".

Полностью интервью с Зариповым читайте скоро на сайте "СЭ"