Данис Зарипов: «Буду стараться как можно дольше выходить на лед и приносить пользу»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после победы над «Нефтехимиком» (3:2) рассказал о своем достижении — для него этот матч стал 1200-м в чемпионатах России.

— Конечно же, приятно сыграть столько матчей — это очень значимое количество игр, — приводит слова Зарипова официальный сайт казанцев. — В первую очередь, хочется поблагодарить партнеров, всех тех, кто со мной все это время выходил на лед, помогал и поддерживал, всех, кто вне льда поддерживал — благодаря им я дотянул до такого. И, не постесняюсь этого слова, дотянул в хорошей форме: есть еще силы, желание, возможности продолжать. Не знаю, на сколько хватит, но буду стараться как можно дольше выходить на лед и приносить пользу.

— Раньше вы играли с Алексеем Морозовым, которые выходил под 95-м номером. Теперь под этим же номером с вами играет Артем Галимов.

— Забавно получается, но сравнение вообще не подходит. Я бы не стал так рассуждать — это разные люди разного возраста. Посмотрим, что из него вырастет, но пока ему нужно очень много работать.

— Свой первый матч в суперлиге помните?

— Да, конечно — это «Мечел», помню самую первую смену, когда я сразу же со вбрасывания поехал на скамейку штрафников, когда Максиму Афиногенову засадил клюшкой по голове. Это был мой первый шаг (смеется). За те 2 минуты, что я провел на скамейке штрафников, было много мыслей о том, что на этом моя карьера закончится, не начавшись. К тому же, мы в конце пропустили гол. Но тренер — Николай Михайлович Макаров — отнесся ко мне лояльно, и в то время он, наверное, видел и понимал, что из меня может что-то получиться. Ну и, как мы сейчас видим, он не ошибся.

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