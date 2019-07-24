Данис Зарипов: "Билялетдинов? Жарких споров не было, но небольшое непонимание существовало"

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира, нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов​ отметил, что всегда уважительно относился к тренерам.

38-летний российский хоккеист рассказал о небольшом непонимании при работе с Зинэтулой Билялетдиновым.

– Но я всегда уважительно отношусь к тренерам. Они – главные в команде, я не собираюсь им противоречить. Но в тот же момент стараюсь со своей стороны высказать свои идеи, поделиться мыслями. Все это во благо команды.

– Часто спорили с Билялетдиновым?

– Жарких споров не было, но небольшое непонимание существовало. Однако, я всегда в итоге принимаю сторону тренера. Им все-таки отвечать за результат. Если мы не будем слушаться указаний штаба, то ничего хорошего не будет. (Алексей Шевченко)

В сезоне 2018/19 КХЛ​ 38-летний Зарипов провел за "Ак Барс" 51 матч и набрал 34 (9+25) балла за результативность при показателе полезности "+7".

Полностью интервью с Зариповым читайте скоро на сайте "СЭ"