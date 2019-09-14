Данис Зарипов: «Билялетдинов без работы не останется»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов выразил мнение, что бывший главный тренер клуба Зинэтула Билялетдинов в ближайшее время найдет работу. Специалист возглавлял казанцев с 2004 по 2011-й и с 2014 по 2019 год, с трехлетним перерывом на работу в сборной России. Накануне в Казани состоялась церемония чествования тренера перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1).

— Мы многое с ним прошли, были и поражения, и яркие победы нашей совместной истории с ним. Есть в душе печаль от того, что такие люди заканчивают карьеру, но я уверен, что он не останется без работы — он сейчас отдохнет, ему предложат какую-нибудь хорошую должность. Мы только будем рады за него, уверен, у него и там все сложится.