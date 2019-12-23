Данис Зарипов: «Атмосфера в Давосе подталкивает к энергичному хоккею»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом» в Давосе в рамках KHL World Games.

— Арена по первым впечатлениям уютная. И я думаю, что на эмоциях матч будет хорошим. Я прекрасно знаю, какая здесь атмосфера. И эта атмосфера подталкивает к энергичному хоккею.

— Вынесенный матч — это реклама КХЛ и ее продвижение. Вы бы хотели видеть в лиге клуб из Швейцарии?

— Не только из Швейцарии. И из Франции. И из других стран. Но это не наша прерогатива — рассуждать об этом. Как хоккеисты — мы не против. Хороший выезд.

— Этот матч — по сути вывеска. На прошлой неделе одна такая вывеска завершилась со счетом 1:0.

— Будем надеяться, что сегодня будет результативный хоккей с обилием голевых моментов. И много голов будет.

— Обыграть «Салават» всегда важно. Более ли принципиально обыграть его в Швейцарии?

— Не важно где, это же зеленое дерби. Эти игры очень важны для нас.

— Запредельное количество матчей с «Салаватом» в этом сезоне не обесценивает дерби?

— Что-то да, чересчур много, ха-ха. (Игорь Еронко)