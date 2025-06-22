Нападающий «Лады» Моисеев: «Хотелось бы, чтобы «Витязь» и дальше играл в КХЛ»

Нападающий «Лады» Данила Моисеев в интервью «СЭ» поделился своим мнением о ситуации с «Витязем», который может покинуть КХЛ из-за проблем с финансированием.

— «Витязь» — клуб, в котором вы получили шанс сыграть в КХЛ. Переживаете из-за ситуации вокруг него?

— Да. «Витязь» мне как родной клуб: в нем я вырос как игрок. В этой системе в меня поверили и дали шанс, создавали хорошие условия — там очень комфортно себя чувствовал. Конечно, переживаю за «Витязь», очень хотелось бы, чтобы он и дальше играл в КХЛ.

— Нужен ли «Витязь» лиге в таком формате, в котором существует последние годы?

— Не вижу ничего плохого, что ключевая задача этого клуба из сезона в сезон — попасть в плей-офф. Многие клубы ставят перед собой такую же задачу. Благодаря тому что «Витязь» существует в КХЛ, многие молодые парни получили свой шанс сыграть и закрепиться на самом высоком уровне. Если клуб продолжит свое существование в главной лиге, то еще будут парни, которые зайдут в эту лигу именно через эту команду.

Никита Нечаев