Нападающий «Лады» Моисеев: «Хотелось бы, чтобы «Витязь» и дальше играл в КХЛ»
Нападающий «Лады» Данила Моисеев в интервью «СЭ» поделился своим мнением о ситуации с «Витязем», который может покинуть КХЛ из-за проблем с финансированием.
— «Витязь» — клуб, в котором вы получили шанс сыграть в КХЛ. Переживаете из-за ситуации вокруг него?
— Да. «Витязь» мне как родной клуб: в нем я вырос как игрок. В этой системе в меня поверили и дали шанс, создавали хорошие условия — там очень комфортно себя чувствовал. Конечно, переживаю за «Витязь», очень хотелось бы, чтобы он и дальше играл в КХЛ.
— Нужен ли «Витязь» лиге в таком формате, в котором существует последние годы?
— Не вижу ничего плохого, что ключевая задача этого клуба из сезона в сезон — попасть в плей-офф. Многие клубы ставят перед собой такую же задачу. Благодаря тому что «Витязь» существует в КХЛ, многие молодые парни получили свой шанс сыграть и закрепиться на самом высоком уровне. Если клуб продолжит свое существование в главной лиге, то еще будут парни, которые зайдут в эту лигу именно через эту команду.
Никита Нечаев
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -