Форвард «Лады» Моисеев — о критике болельщиков: «Далеко не все люди понимают, какие у тебя проблемы»
Нападающий «Лады» Данила Моисеев в интервью «СЭ» рассказал о том, как относится к критике со стороны СМИ, и поделился ожиданиями от нового сезона.
— По информации «СЭ», в следующем сезоне вы будете самым высокооплачиваемым хоккеистом в команде. Есть дополнительный груз ответственности?
— Хороший вопрос. Дай бог, что я останусь в команде и все будет так, как вы говорите. Конечно, хочется стать лидером команды, и в это межсезонье я плотно готовлюсь к этому. Надеюсь, что останусь и покажу себя с новой стороны и ни у кого не будет возникать вопросов в мой адрес.
— Когда вас критикуют болельщики, как-то на это реагируете?
— Когда я что-то читаю негативное в свой адрес, то никак на это не реагирую. Просто далеко не все люди понимают, какие у тебя проблемы. Они только видят поверхностно, то есть только мою игру на льду, а то, что происходит за пределами площадки, они не знают, поэтому и нет смысла обращать внимание на гневные комментарии.
— Каковы ваши личные и командные ожидания от нового сезона?
— Если говорить про меня, то думаю, что сыграю гораздо лучше, потому что у меня все травмы зажили, и я уже долго готовлюсь к тому, чтобы набрать свою лучшую форму. Рассчитываю, что для меня все сложится гораздо лучше, чем в двух предыдущих сезонах. Про команду ничего сказать не могу пока. Новый тренерский штаб и состав — этим все сказано.
Никита Нечаев
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|2 : 3 ОТ
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 5