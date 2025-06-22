Форвард «Лады» Моисеев — о критике болельщиков: «Далеко не все люди понимают, какие у тебя проблемы»

Нападающий «Лады» Данила Моисеев в интервью «СЭ» рассказал о том, как относится к критике со стороны СМИ, и поделился ожиданиями от нового сезона.

— По информации «СЭ», в следующем сезоне вы будете самым высокооплачиваемым хоккеистом в команде. Есть дополнительный груз ответственности?

— Хороший вопрос. Дай бог, что я останусь в команде и все будет так, как вы говорите. Конечно, хочется стать лидером команды, и в это межсезонье я плотно готовлюсь к этому. Надеюсь, что останусь и покажу себя с новой стороны и ни у кого не будет возникать вопросов в мой адрес.

— Когда вас критикуют болельщики, как-то на это реагируете?

— Когда я что-то читаю негативное в свой адрес, то никак на это не реагирую. Просто далеко не все люди понимают, какие у тебя проблемы. Они только видят поверхностно, то есть только мою игру на льду, а то, что происходит за пределами площадки, они не знают, поэтому и нет смысла обращать внимание на гневные комментарии.

— Каковы ваши личные и командные ожидания от нового сезона?

— Если говорить про меня, то думаю, что сыграю гораздо лучше, потому что у меня все травмы зажили, и я уже долго готовлюсь к тому, чтобы набрать свою лучшую форму. Рассчитываю, что для меня все сложится гораздо лучше, чем в двух предыдущих сезонах. Про команду ничего сказать не могу пока. Новый тренерский штаб и состав — этим все сказано.

Никита Нечаев