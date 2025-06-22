Хоккей
22 июня, 20:45

Форвард «Лады» Моисеев — о критике болельщиков: «Далеко не все люди понимают, какие у тебя проблемы»

Нападающий «Лады» Данила Моисеев в интервью «СЭ» рассказал о том, как относится к критике со стороны СМИ, и поделился ожиданиями от нового сезона.

— По информации «СЭ», в следующем сезоне вы будете самым высокооплачиваемым хоккеистом в команде. Есть дополнительный груз ответственности?

— Хороший вопрос. Дай бог, что я останусь в команде и все будет так, как вы говорите. Конечно, хочется стать лидером команды, и в это межсезонье я плотно готовлюсь к этому. Надеюсь, что останусь и покажу себя с новой стороны и ни у кого не будет возникать вопросов в мой адрес.

— Когда вас критикуют болельщики, как-то на это реагируете?

— Когда я что-то читаю негативное в свой адрес, то никак на это не реагирую. Просто далеко не все люди понимают, какие у тебя проблемы. Они только видят поверхностно, то есть только мою игру на льду, а то, что происходит за пределами площадки, они не знают, поэтому и нет смысла обращать внимание на гневные комментарии.

— Каковы ваши личные и командные ожидания от нового сезона?

— Если говорить про меня, то думаю, что сыграю гораздо лучше, потому что у меня все травмы зажили, и я уже долго готовлюсь к тому, чтобы набрать свою лучшую форму. Рассчитываю, что для меня все сложится гораздо лучше, чем в двух предыдущих сезонах. Про команду ничего сказать не могу пока. Новый тренерский штаб и состав — этим все сказано.

Никита Нечаев

ХК Лада
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
  • fell62

    Вышел на лёд-играй ...или убегай .

    22.06.2025

  • Горын

    "далеко не все люди понимают, какие у тебя проблемы."Вышел на лёд,проблемы должны остаться, где угодно, но не льду.

    22.06.2025

    • Нападающий «Лады» Моисеев — о долгах по зарплате: «Всем нужно кормить семьи, но на команде это не отражалось»

    «Амур» объявил об уходе 28-летнего вратаря Джурусика
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 2 : 3 ОТ
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 2 : 5
    Все результаты / календарь

