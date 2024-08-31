Данила Квартальнов продолжит карьеру в ВХЛ

Как стало известно «СЭ», нападающий Данила Квартальнов не останется после просмотра в минском «Динамо». Он подпишет контракт с «Юнисоном», выступающим в ВХЛ.

В мае 26-летний Квартальнов покинул магнитогорский «Металлург». В сезоне-2023/24 хоккеист принял участие в 22 играх и набрал 3 (0+3) очка. Всего в КХЛ форвард провел 196 матчей и набрал 33 (9+24) результативных балла.