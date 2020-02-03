Данил Веряев: «Всегда приятно защищать цвета сборной страны»

Нападающий «Торпедо» Данил Веряев оценил свою игру в нынешнем сезоне.

— Разумеется, хотелось бы выигрывать в каждом матче, и мы на это всегда настраиваемся. Однако слабых соперников сейчас нет, а каждый матч — это своя отдельная история, — цитирует Веряева официальный сайт «Торпедо».

— Для вас лично матч в Казани против «Ак Барса» стал лучшим в КХЛ на данный момент? Две заброшенных шайбы — вами, все четыре — вашим звеном.

— Конечно, всегда приятно забивать: особенно — дважды. А самое главное — приятно, когда твои шайбы приносят команде победы. Разумеется, это был один из самых памятных матчей к текущему моменту карьеры в КХЛ. Это мой второй «дубль» в лиге, первый я оформил в ворота магнитогорского «Металлурга».

— Текущий сезон получается для вас весьма насыщенным. Не только на клубном, но и на международном уровне. Какие впечатления остались от поездки в олимпийскую сборную страны на Кубок Германии?

— Всегда приятно защищать цвета сборной страны, и это всегда вызывает дополнительный эмоциональный подъем. Помимо всего прочего, успешные выступления за олимпийскую сборную — это ключ к попаданию в состав национальной команды страны. Нужно выходить на лед и доказывать свою состоятельность — тогда все станет возможным. А выступать за основную сборную страны — это мечта любого хоккеиста.