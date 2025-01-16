Аймурзин: «В этом сезоне «Северсталь» по стилю можно сравнить с «Барселоной»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин считает, что череповецкая команда в этом сезоне играет как футбольная «Барселона».

«В этом сезоне «Северсталь» по стилю можно сравнить с «Барселоной», которая в тики-таку играет. Слежу за «Барсой». Они недавно Суперкубок выиграли. Нам тоже хочется играть и выигрывать», — цитирует Legalbet Аймурзина.

В этом сезоне «Северсталь» набрала 55 очков в 45 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. Во вторник, 14 января, «Северсталь» проиграла московскому «Динамо» (2:3).

В этом сезоне Аймурзин сыграл в 44 матчах и набрал 39 (26+13) очков.