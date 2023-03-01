Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:48

Нападающий «Салавата» Алалыкин: «Выходили с ожиданием победить, не хватило реализации»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин в комментарии для «СЭ» высказался о поражении своей команды в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ от «Адмирала» (1:2 ОТ).

— Выходили с ожиданием победить, не хватило реализации. Все вышли готовыми и заряженными, шли всю регулярку к этому, но просто не повезло.

— Можно ли сказать, что Серебряков стал главной преградой, отразив 55 бросков по воротам?

— Я бы не сказал, их полевые игроки ловили много шайб. Мы готовимся дальше.

— Ваше звено сегодня изменилось. Не хватало Алексея Пустозерова?

— Леша хороший игрок, но он сегодня не смог принять участие. Мы сыгрывались на тренировках, так что проблем не было.

— Не было ощущения, что где-то перегорели?

— Нет, вышли все заряженные, с холодной головой и горящим сердцем. У нас игра до четырех побед, готовимся дальше.

— Как пробить с пятака «Адмиралу»?

— Нужно пытаться это делать, настырно лезть. У нас были моменты, нужно найти отскоки. Будем работать над этим.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Я смотрю на свою команду. Ни на каких Хо-Сэнгов не отвлекаюсь»

Козлов: «Мы не реализовали свои моменты, которых было много, а они свое реализовали»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
1.03 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 1 : 2 ОТ
1.03 19:30
Ак Барс – Нефтехимик
 - : -
1.03 19:30
Локомотив – Витязь
 - : -
1.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости