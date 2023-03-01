Нападающий «Салавата» Алалыкин: «Выходили с ожиданием победить, не хватило реализации»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин в комментарии для «СЭ» высказался о поражении своей команды в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ от «Адмирала» (1:2 ОТ).

— Выходили с ожиданием победить, не хватило реализации. Все вышли готовыми и заряженными, шли всю регулярку к этому, но просто не повезло.

— Можно ли сказать, что Серебряков стал главной преградой, отразив 55 бросков по воротам?

— Я бы не сказал, их полевые игроки ловили много шайб. Мы готовимся дальше.

— Ваше звено сегодня изменилось. Не хватало Алексея Пустозерова?

— Леша хороший игрок, но он сегодня не смог принять участие. Мы сыгрывались на тренировках, так что проблем не было.

— Не было ощущения, что где-то перегорели?

— Нет, вышли все заряженные, с холодной головой и горящим сердцем. У нас игра до четырех побед, готовимся дальше.

— Как пробить с пятака «Адмиралу»?

— Нужно пытаться это делать, настырно лезть. У нас были моменты, нужно найти отскоки. Будем работать над этим.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.