Даниил Журавлев: «Сам тянусь в атаку, всегда приятно помогать забивать»

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев в интервью «Известиям» признался, что ему приятно забивать. Также он назвал игроков, которые являются для него образцом.

— Вас учили в детской школе подключаться к атаке? Или вы делали это по своей инициативе?

— Скорее сам тянулся в атаку. Всегда же приятно помогать другим забивать. Есть желание помочь нападающим, создать им момент.

— Кто для вас образец защитника?

— Из наших мне сейчас Сергач нравится. Михаил Сергачев. А из иностранцев слежу за Эриком Карлссоном, Брентом Бёрнсом, они оба из «Сан-Хосе». Из универсалов нравится Виктор Хедман из «Тампы-Бэй».