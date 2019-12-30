Даниил Журавлев: «Сам тянусь в атаку, всегда приятно помогать забивать»
07:23
Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев в интервью «Известиям» признался, что ему приятно забивать. Также он назвал игроков, которые являются для него образцом.
— Вас учили в детской школе подключаться к атаке? Или вы делали это по своей инициативе?
— Скорее сам тянулся в атаку. Всегда же приятно помогать другим забивать. Есть желание помочь нападающим, создать им момент.
— Кто для вас образец защитника?
— Из наших мне сейчас Сергач нравится. Михаил Сергачев. А из иностранцев слежу за Эриком Карлссоном, Брентом Бёрнсом, они оба из «Сан-Хосе». Из универсалов нравится Виктор Хедман из «Тампы-Бэй».
Дополнительная информация
https://iz.ru/959611/aleksei-fomin/sam-tianus-v-ataku-vsegda-priiatno-pomogat-zabivat
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