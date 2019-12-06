Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3).

— Игра была тяжелая — полсезона уже прошло, и усталость накапливается, — цитирует Журавлева официальный сайт «Ак Барса». — Первая два периода провели неплохо, в третьем добавили мощи. Мне кажется, третий период был полностью за нами — мы перебегали соперника, перебросали, затоптали, можно сказать.

— Как родилась идея пойти в атаку в моменте с голом?

— У нас такая система игры, чтобы мы не останавливались за воротами, шли вперед. Шайбу выбросили, я подобрал ее за воротами и пошел в атаку. Затащил в зону, увидел Фрэттина слева, отдал пас: бросок, добивание, гол.

— О чем думали в этот момент?

— Просто отключился, смотрел куда-то вверх.