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Даниил Журавлев — о шайбе в ворота «Торпедо»: «Просто отключился, смотрел куда-то вверх»

6 декабря 2019, 23:11
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3).

— Игра была тяжелая — полсезона уже прошло, и усталость накапливается, — цитирует Журавлева официальный сайт «Ак Барса». — Первая два периода провели неплохо, в третьем добавили мощи. Мне кажется, третий период был полностью за нами — мы перебегали соперника, перебросали, затоптали, можно сказать.

— Как родилась идея пойти в атаку в моменте с голом?
— У нас такая система игры, чтобы мы не останавливались за воротами, шли вперед. Шайбу выбросили, я подобрал ее за воротами и пошел в атаку. Затащил в зону, увидел Фрэттина слева, отдал пас: бросок, добивание, гол.

— О чем думали в этот момент?
— Просто отключился, смотрел куда-то вверх.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18332.html

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