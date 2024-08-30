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Сегодня, 11:24

Вовченко — о столкновении с Абросимовым: «Падал на лед без сознания. Открыл глаза только в больнице»

Константин Белов
Корреспондент
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Даниил Вовченко.
Фото ХК «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко рассказал «СЭ» об эпизоде со столкновением с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым.

«После столкновения я был без сознания. Открыл глаза только в больнице. Первое ощущения? Немного голова болела, плюс удивился, что нахожусь в больнице. Потом врачи показали видео, и мне все стало понятно. Я потерял сознание сразу же после столкновения с Абросимовым, то есть падал на лед уже без сознания. Наверное, это самая серьезная травма в карьере. Не было такого, чтобы меня уносили на носилках со льда», — сказал Вовченко «СЭ».

28 августа 28-летнего нападающего унесли на носилках после столкновения с Абросимовым. Судьи не наказали игрока «Нефтехимика» за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.

30 августа пресс-служба «Металлурга» сообщила, что Вовченко выписали из больницы.

Даниил Вовченко
Роман Абросимов
Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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