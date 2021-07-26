Рекордсмен «Динамо» по голам в КХЛ Даниил Тарасов сообщил об уходе из клуба

Нападающий Даниил Тарасов написал в Instagram, что покидает «Динамо».

«Мир не стоит на месте. Все меняется. Сегодня я с грустью покидаю ХК «Динамо».

Это было насыщенное и сильное время. Но мне пора идти дальше.

Благодарю всех своих ребят из команды, медперсонал, массажистов, точильщиков и всему персоналу, кто мне помогал. И конечно дорогих болельщиков!

«Динамо» всегда будет занимать у меня особое место в моем сердце. Спасибо! Увидимся на льду!» - написал хоккеист.

По данным «СЭ», на нападающего претендует «Ак Барс».

30-летний Тарасов в прошлом сезоне провел 56 матчей в регулярке, в которых набрал 35 (19+16) очков. В плей-офф у него 9 матчей и 3 (1+2) очка.