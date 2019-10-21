В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Динамо». Гости одержали победу со счетом 5:1.

Покер в составе бело-голубых на свой счет записал нападающий Даниил Тарасов. Четырежды ему ассистировал форвард москвичей Вадим Шипачев.

Еще одну шайбу в матче забросил нападающий «Динамо» Максим Афиногенов. Для 40-летнего форварда этот гол стал первым в турнире.

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«Амур» (Хабаровск) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: Тарасов — 1 (бол., Яшкин, Шипачев), 6:45 — 0:1. Тарасов — 2 (Григорьев, Шипачев), 24:26 — 0:2. Афиногенов — 1 (Петунин, Волков), 28:20 — 0:3. Тарасов — 3 (Яшкин, Шипачев), 39:03 — 0:4. Г. Зогорна — 3 (бол., Йордан, Файзуллин), 44:24 — 1:4. Тарасов — 4 (бол., Яшкин, Шипачев), 47:20 — 1:5.

Вратари: Аликин (Лангхамер, 28:20) — Еременко.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 23 (8+11+4) — 26 (8+10+8).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

21 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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