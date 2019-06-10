Даниил Тарасов объяснил решение переехать в Финляндию

Российский вратарь Даниил Тарасов, подписал однолетний контракт с финским "Эссят Пори", объяснил свое решение.

Ранее воспитанник "Салавата Юлаева", который был признан лучшим новичком ВХЛ, подписал трехлетний контракт новичка с "Коламбусом"​.

– Я решил, что пришло время подписать контракт с "Коламбусом", хотя я мог остаться в Уфе, – цитирует Тарасова официальный сайт финского клуба. – Однако моя будущая цель – это НХЛ. С "Коламбусом" я искали клуб, где мог бы сыграть больше матчей на высоком уровне. Мы долго думали и выбрали "Эссят".

Чемпионат Финляндии – один из сильнейших в Европе. Местные игроки уже переехали в НХЛ и удачно там выступают. Я хочу поблагодарить "Эссят" за эту возможность.