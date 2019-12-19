Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали», в котором форвард оформил хет-трик (8:1).

— Насколько мне известно впервые у «Динамо» разгромная победа с таким счетом, — цитирует Тарасова официальный сайт КХЛ. — Мы опять делаем историю. Это здорово. На самом деле матч начали ужасно. Весь первый период засыпали, игра не шла. Было непонятно, что случилось. Хорошо, что во втором периоде собрались и начали играть все вместе — командой.

Мой хет-трик — это стечение обстоятельств: когда-то идет игра, когда-то нет. Все три моих гола сделали ребята, они мне отдавали на пустые ворота. Без них я бы не забил. В целом сегодня далеко не лучшая игра. Нам есть в чем прибавлять. Я бы не сказал, что содержание игры было качественным с нашей стороны. Эти восемь шайб ничего не значат.