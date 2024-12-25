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Сегодня, 02:44

Пыленков: «Жду не дождусь, когда Подъяпольский выйдет на лед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал, что ждет дебют нового вратаря Владислава Подъяпольского, которого обменяли из «Лады».

«Ожидания прям вообщеее! Жду не дождусь, когда он выйдет на лед и выиграет наконец-то за «Динамо»!» — цитируют «Известия» Пыленкова.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.

Владислав Подъяпольский. «Динамо» выменяло Подъяпольского у «Лады»
Источник: «Известия»
Владислав Подъяпольский
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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