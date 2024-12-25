Пыленков: «Жду не дождусь, когда Подъяпольский выйдет на лед»
Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал, что ждет дебют нового вратаря Владислава Подъяпольского, которого обменяли из «Лады».
«Ожидания прям вообщеее! Жду не дождусь, когда он выйдет на лед и выиграет наконец-то за «Динамо»!» — цитируют «Известия» Пыленкова.
В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.
Источник: «Известия»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|39
|30
|9
|62
|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|36
|22
|14
|51
|4
|Динамо М
|38
|23
|15
|49
|5
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|6
|СКА
|37
|22
|15
|48
|7
|Динамо Мн
|37
|19
|18
|43
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|37
|12
|25
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|38
|24
|14
|52
|2
|Сал. Юлаев
|36
|24
|12
|50
|3
|Ак Барс
|35
|23
|12
|48
|4
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|5
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|6
|Адмирал
|40
|18
|22
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|38
|13
|25
|36
|9
|Лада
|35
|14
|21
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|40
|10
|30
|23
|12
|Амур
|38
|8
|30
|20
Результаты / календарь
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
|25.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|25.12
|17:00
|
Динамо Мн – Ак Барс
|- : -
|25.12
|19:30
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -
|25.12
|19:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -
Новости