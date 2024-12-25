Пыленков: «Жду не дождусь, когда Подъяпольский выйдет на лед»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал, что ждет дебют нового вратаря Владислава Подъяпольского, которого обменяли из «Лады».

«Ожидания прям вообщеее! Жду не дождусь, когда он выйдет на лед и выиграет наконец-то за «Динамо»!» — цитируют «Известия» Пыленкова.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.