Прохоров — об игре 13-м нападающим: «Замерз перед третьим периодом, поэтому сходил в сауну»
Форвард московского «Динамо» Даниил Прохоров поделился впечатлениями от дебютного гола в лиге и рассказал об игре 13-м нападающим после поражения от «Нефтехимика» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Что скажешь о шайбе? Много эмоций позитивных было от тебя.
— Да. Это произошло из-за того, что матч складывался так. Сразу две шайбы и был прилив на скамейке. Очень хотел забить, но не получалось. Сейчас это получилось. Жалко, конечно, что проиграли такую игру. Мы со своей плохой игрой могли ее вытащить, включившись в конце.
— Что не получилось сегодня в матче?
— Начало подкачало. Все стараются, но что-то не получается. Будем вместе выбираться из этой ситуации. Это можно сделать только через работу. Нам нужно верить до конца в каждого.
— Когда забил гол, то очень эмоционально праздновал с Комтуа. Это твой лучший друг?
— Он знал, что для меня это первая шайба. Макс — классный игрок. Мне нравится его североамериканский стиль. Таких игроков в КХЛ очень мало. Он поиграл в НХЛ. Мы больше радовались тому, что смогли переломить исход игры в свою сторону, но нам не хватило времени. Надо было раньше начинать.
— Забрал шайбу на память?
— Да.
— Насколько сложно входить в игру, когда ты заявлен 13-м нападающим?
— Самое главное быть готовым головой. В рекламные паузы я старался кататься и после приседал на скамейке. Замерз перед третьим периодом, поэтому сходил в сауну. Если не играю, то стараюсь помогать партнерам.
— У тебя хорошие габариты. Насколько это помогает?
— Хорошо поработали на предсезонке. Спасибо маме, что родился с таким здоровьем. Остается наращивать темп.
— Насколько место в заявке соответствует твоим ожиданиям?
— Я прекрасно понимаю, что только захожу в лиге, мне надо многому научиться. Спасибо за то, что предоставили шансы. Я должен ими пользоваться. Приятно играть плечом к плечу с такими ребятами. Если ты ментально готов, то все получится.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -