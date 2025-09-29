Прохоров — об игре 13-м нападающим: «Замерз перед третьим периодом, поэтому сходил в сауну»

Форвард московского «Динамо» Даниил Прохоров поделился впечатлениями от дебютного гола в лиге и рассказал об игре 13-м нападающим после поражения от «Нефтехимика» (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Что скажешь о шайбе? Много эмоций позитивных было от тебя.

— Да. Это произошло из-за того, что матч складывался так. Сразу две шайбы и был прилив на скамейке. Очень хотел забить, но не получалось. Сейчас это получилось. Жалко, конечно, что проиграли такую игру. Мы со своей плохой игрой могли ее вытащить, включившись в конце.

— Что не получилось сегодня в матче?

— Начало подкачало. Все стараются, но что-то не получается. Будем вместе выбираться из этой ситуации. Это можно сделать только через работу. Нам нужно верить до конца в каждого.

— Когда забил гол, то очень эмоционально праздновал с Комтуа. Это твой лучший друг?

— Он знал, что для меня это первая шайба. Макс — классный игрок. Мне нравится его североамериканский стиль. Таких игроков в КХЛ очень мало. Он поиграл в НХЛ. Мы больше радовались тому, что смогли переломить исход игры в свою сторону, но нам не хватило времени. Надо было раньше начинать.

— Забрал шайбу на память?

— Да.

— Насколько сложно входить в игру, когда ты заявлен 13-м нападающим?

— Самое главное быть готовым головой. В рекламные паузы я старался кататься и после приседал на скамейке. Замерз перед третьим периодом, поэтому сходил в сауну. Если не играю, то стараюсь помогать партнерам.

— У тебя хорошие габариты. Насколько это помогает?

— Хорошо поработали на предсезонке. Спасибо маме, что родился с таким здоровьем. Остается наращивать темп.

— Насколько место в заявке соответствует твоим ожиданиям?

— Я прекрасно понимаю, что только захожу в лиге, мне надо многому научиться. Спасибо за то, что предоставили шансы. Я должен ими пользоваться. Приятно играть плечом к плечу с такими ребятами. Если ты ментально готов, то все получится.