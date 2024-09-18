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Сегодня, 14:57

Даниил Исаев возглавил первый рейтинг игроков КХЛ в сезоне-2024/25

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев возглавил первый рейтинг игроков FONBET Чемпионата КХЛ в сезоне-2024/25.

Голкипер признан самым полезным хоккеистом лиги по итогам первых двух недель регулярного чемпионата.

Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей, например, для вратарей учитывается среднее количество отраженных бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб за матч вычитывается из общего значения.

Для защитников и нападающих помимо очков учитывается показатель «плюс/минус» и среднее количество отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются шайбы, заброшенные в равных составах, в меньшинстве и в большинстве.

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