Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Даниил Апальков вернулся в «Металлург»

16:39
Теги:

Магнитогорский «Металлург» и нападающий Даниил Апальков заключили контракт на один сезон, сообщает сайт клуба.

Даниил — воспитанник магнитогорского хоккея. В сезоне-2009/2010 стал игроком молодежной команды «Стальные Лисы», а уже на следующий сезон, будучи игроком «молодежки», дебютировал за команду мастеров «Металлург», проведя восемь матчей.

Апальков с сезона-2011/12 выступал за ярославский «Локомотив». В 2019 году в результате обмена он стал игроком московского «Динамо», а в 2020 году перешел в «Сочи».

В составе сборной России Апальков стал серебряным призером чемпионата мира-2012.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/501572/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Химки» — «Ростов»: где смотреть онлайн трансляцию матча
Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
Итоги Олимпиады-2020 для России: кто герой, а кто не оправдал ожиданий?
Суд не вернет Авериной украденный судьями титул. Протест — это профилактика на будущее
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд