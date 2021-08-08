Даниил Апальков вернулся в «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» и нападающий Даниил Апальков заключили контракт на один сезон, сообщает сайт клуба.

Даниил — воспитанник магнитогорского хоккея. В сезоне-2009/2010 стал игроком молодежной команды «Стальные Лисы», а уже на следующий сезон, будучи игроком «молодежки», дебютировал за команду мастеров «Металлург», проведя восемь матчей.

Апальков с сезона-2011/12 выступал за ярославский «Локомотив». В 2019 году в результате обмена он стал игроком московского «Динамо», а в 2020 году перешел в «Сочи».

В составе сборной России Апальков стал серебряным призером чемпионата мира-2012.