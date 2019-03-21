Даниил Апальков: "Не надо было вообще игрока СКА удалять. У "Локомотива" же лучшее меньшинство в лиге"

Нападающий "Локомотива" Даниил Апальков прокомментировал поражение от СКА (4:5 ОТ) в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Армейцы вышли в финал конференции.

– Сегодня сыграли отличный матч, показали характер, бились. После игры хорошие ощущения. Конечно, потом придет опустошение, так как не смогли пройти дальше и теперь долго ждать следующего сезона. Но, повторюсь, заслужили сегодня победы, это 100 процентов. В тех играх мы тоже играли довольно хорошо, и некоторые матчи должны были выигрывать. Не знаю, что вам сказать.

– Салак был недоволен после гола Хафизуллина. Что там случилось?

– Я не смотрел еще, но думаю, что там были две минуты. Выбили клюшку у вратаря, а, учитывая наше количество удалений, думаю, что мы заслуживали удаления у СКА. Как получилось – так получилось.

– В конце третьего периода "Локомотиву" дали большинство, хотя Рукавишников не трогал Денисенко…

– Да ладно?! Совсем не трогал, да? Ну конечно, не надо было вообще удалять. У нас же лучшее меньшинство в лиге, мы бы поиграли здорово. Ничего страшного.