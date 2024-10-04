Даниил Апальков — о «Барысе»: «Я скажу лишь одно — мы все профессионалы»
Нападающий «Барыса» Даниил Апальков прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Нам нужны победы в любом случае, — сказал Апальков. — Мы сделали большой объем работы, видно было по игре, что мы добавляем с каждой сменой. Победы придут с такой самоотдачей и игрой от команды. Еще один положительный момент — мы наконец пробили одну шайбу, нужно искать больше позитивных моментов, ни в коем случае не останавливаться, потому что сезоне пролетит быстро, нам нужно попадать в плей-офф. Мы нацелены на это.
— Чего не хватило в третьем периоде?
— Где-то я удалился не вовремя, наверное хладнокровия не хватает. Немного концентрации не хватает на решающий бросок, будем работать над этим.
— Ходят разные слухи по поводу «Барыса» и отношения руководства к команде. Насколько благоприятна атмосфера в раздевалке и в клубе?
— Я не хочу обсуждать, что происходит вокруг. Я скажу лишь одно — мы все профессионалы. Мы столкнулись с тяжелой ситуацией и только вместе с командой, с тренерским штабом, с персоналом, с руководством и с болельщиками мы выберемся из этой ситуации. Поэтому прошу наших болельщиков все равно нас поддерживать. Да, мы наверное не оправдали их ожиданий, но с каждой тренировкой мы переламываем наши неудачные игры, будем только лучше все вместе. Я безусловно в этом уверен, потому что вижу, что каждый игрок отдается и на тренировке, и на игре.
— Насколько Антон Бурдасов тот человек, который нужен «Барысу»?
— Я скажу, что это тот человек, который нужен любой команде в лиге.
— Бывший директор «Трактора» так не считает.
— Это бывший директор, он судит со своей стороны, а я со своей. Антон профессионал, он доказывает это каждый сезон. Спасибо ему за передачу и за всю игру. С таким игроком всегда приятно играть.
— Подписали на днях трех игроков. Насколько они усилят состав?
— Им тяжело, потому что первая игра. Ребята молодцы, им нужно немного времени, как говорится сегодня у них было «с корабля на бал». Хорошие ребята, будем работать.
Анна Бирюкова
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