Даниил Алалыкин рассказал, кому посвятил свой дебютный гол

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин — первый хоккеист, забивший гол в КХЛ, который родился в XXI веке. Он забросил шайбу в матче с «Торпедо» (5:1). Алалыкин родился в 2001 году.

— Матч был очень напряженным. Вроде бы забили первыми, игра была в наших руках, но в какой-то момент соперник подловил на смене и забил гол. Во втором периоде тренер дал установку играть немного активнее, а наше звено легионеров сделало игру, в нужный момент проявили свои лучшие качества, — приводит слова игрока официальный сайт «Салавата».

— В третьем периоде ты получил игровое время, дебютировал в КХЛ. Когда сидел на скамейке думал о том, что сейчас тебя могут выпустить?

— Конечно, думал, очень ждал, когда тренер даст игровое время, переживал. Потом тренеры назвали состав, и партнёры по команде меня поддержали, все получилось.

— Первая заброшенная шайба в первом же матче КХЛ. Что творилось у тебя на душе в тот момент?

— Это нельзя описать словами, эмоции меня просто переполняли.

— Кому бы хотел посвятить этот гол?

— Прабабушке своей, которой уже не стало...