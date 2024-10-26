Форвард «Спартака» Усманов — о поражении от СКА: «Необязательные голы сломали игру»

Нападающий «Спартака» Даниэль Усманов прокомментировал поражение своей команды от СКА (2:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Необязательные голы поломали нам всю игру. Бывает, что создаешь-создаешь моменты, но забить не получается. Надо быть более самоотверженными и забивать такие моменты, — приводит слова Усманова Legalbet.

По итогам встречи петербуржцы расположились на втором месте в таблице Западной конференции с 29 очками. «Спартак» идет третьим, имея в активе 25 баллов.

В следующем матче СКА 28 октября сыграет с «Сибирью», а «Спартак» днем позже встретится с «Витязем».