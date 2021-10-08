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Даниэль Одетт установил новый рекорд «Витязя» по продолжительности результативной серии

16:16
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Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (счет после 1-го периода — 1:0 в пользу «Витязя»).

25-летний канадец ассистировал Михаилу Смолину. Таким образом, Одетт набрал очки в 11-м матче подряд и побил клубный рекорд в КХЛ. Ранее рекорд принадлежал Глебу Клименко (10 матчей в сезоне-2008/2009).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/khlmediateam/status/1446459214587629597

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Александр Кравченко все материалы автора
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