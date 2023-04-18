Дамир Жафяров: «Считаю, что отлично подхожу под игровую манеру СКА»
Нападающий СКА Дамир Жафяров в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о жизни в Санкт-Петербурге и особенностях игры за невских армейцев.
— Легко адаптировались в Санкт-Петербурге?
— Да, меня все устраивает. Считается, что между Москвой и Санкт-Петербургом есть какая-то конкуренция. Причем не только в спорте. Я родился и вырос в столице, но в Питере чувствую себя отлично. Там меньше пробок и суеты, а в бытовом плане ситуация ничуть не хуже и есть интересные, красивые места, где можно погулять и хорошо провести время с семьей.
— Вы впервые оказались в роли ведущего игрока в топ-клубе. Этот сезон можете занести себе в актив?
— Я и раньше говорил: когда играл в других командах, старался из любого сезона извлекать пользу и расти как хоккеист. Даже если не все складывалось. Неудачный опыт — это тоже хороший урок. Всегда хочется добиться максимума. На этот раз не все получилось, но в сезоне СКА показывал интересный, атакующий хоккей. Мы проделали хорошую работу, начиная еще с летних сборов. Команда была хорошей и очень дружной. Приятно весь сезон повести бок о бок с такими прекрасными партнерами. Нам удалось стать первыми в регулярном чемпионате и дойти до финала конференции, завоевав бронзовые медали. Разве это плохой результат?
— Нет, вполне достойный. Но у меня сложилось впечатление, что вам не удалось до конца вписаться в силовой и агрессивный стиль СКА. Например, нынешнее «Торпедо» подошло бы лучше.
— Не соглашусь с вами. Я и ранее говорил, что могу подстроиться под любой стиль, поменяв отдельные вещи в своей игре. Нет ничего невозможного. Это для меня был определенный вызов. Мне кажется, что я отлично подхожу именно под игровую манеру СКА. В нынешнем сезоне прибавил, например, в умении вести борьбу за шайбу.
Понятно, что «Торпедо» и Нижний Новгород, где я провел несколько хороших лет, навсегда в моем сердце. Стараюсь следить за этой командой, в которой у меня осталось много друзей и знакомых. Рад за них, за город, за болельщиков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
|1 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.04
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -