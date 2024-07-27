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Сегодня, 17:52

Дадонов — о Мозякине: «Знал, что он может забить гол почти из любой точки»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов в комментарии для «СЭ» рассказал о совместной игре с экс-форвардом «Металлурга» Сергеем Мозякиным, который 27 июля провел прощальный матч.

— Какие главные воспоминания от игры с Сергеем Мозякиным?

— Сергей мог забить гол почти из любой позиции. У него один из лучших кистевых бросков, которые я вообще видел. Видел, как он бросает на тренировках, когда мы играли вместе в сборной. И когда играл против него, я знал, что он может забить почти из любой точки.

— Как Сергей Мозякин отрабатывал свой бросок на тренировках?

— Элементарный пример. После тренировки мы оставались побросать в пустые ворота и отрабатывали броски с ходу. Мне бросилось в глаза, что, какая бы передача ни пришла к Сергею, он попадал по шайбе, и она летела в одну и ту же точку в воротах.

— Такому хоккеисту можно подражать или перенять какие-то тонкости?

— Возможно чему-то научиться. Но не знаю, сколько часов надо потратить. Кому-то это дано, кому-то — нет. Каждый талантлив по-своему.

Мозякин является рекордсменом чемпионатов России по набранным очкам и заброшенным шайбам, олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Евгений Дадонов
Сергей Мозякин
Хоккей
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