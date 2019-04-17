Дацюк выступил против закона о СНИЛС и написал письмо Путину

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой отменить федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Напомним, что после его принятия СНИЛС становится главным проводником к данным гражданина в базе данных. Теперь человеку сразу после рождения будет присваиваться индивидуальный номер СНИЛС.

– Мотивация любого русского православного человека – беспокоиться за будущее своих детей и близких, – цитирует "Ридус" Дацюка. – Как написано в письме Владимиру Владимировичу, я считаю, что данный законопроект является угрозой национальной безопасности. Надеюсь, что он услышит нас. Верю, что он также беспокоится о своих близких и всем нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч. В жизни многое может случиться, но есть вещи гораздо важнее, чем карьера.