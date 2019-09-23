Дацюк включен в состав «Автомобилиста» на ближайшие выездные матчи

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк отправился с командой на предстоящие выездные матчи регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Дацюк, после возвращение в клуб из Екатеринбурга, не провел в его составе ни одного матча. 41-летний хоккеист долгое время восстанавливался после травмы.В ходе турне екатеринбуржцам предстоит сыграть в Подольске с «Витязем» (24 сентября), в Москве со «Спартаком» (26 сентября) и с «Йокеритом» в Хельсинки (28 сентября).

«Автомобилист» занимает 1 место в Восточной Конференции КХЛ с 16 очками, на 3 балла опережая ближайшего преследователя «Авангард».